UNIQLO不关俄罗斯门市 称不该剥夺人民基本需求

（法新社东京7日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，西班牙服饰品牌ZARA和瑞典品牌H&M相继关闭俄国门市，日本优衣库（UNIQLO）却维持营运。UNIQLO母公司今天表示，不该剥夺人民对「衣」的基本需求。

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经营UNIQLO的迅销公司（Fast Retailing）创办人柳井正表示，这场冲突不该剥夺俄国人民对衣服的需求，这是人类的基本需求。

柳井正发表声明表示：「不应该有战争。每个国家都应该反战。这次所有欧洲国家显然都反对这场战争，并展现对乌克兰的支持。任何想要分化这个世界的意图，反而会强化团结。」

他并表示：「衣服是生活的必需品。俄罗斯人同样也有生活的权利。」

UNIQLO在俄罗斯有49家门市。迅销公司发言人表示，公司将持续密切注意情势发展，但现阶段没有中止营运的计画。

俄罗斯入侵乌克兰，引发西方政府经济制裁，越来越多大企业宣布暂停在俄罗斯营运。

ZARA母公司Inditex于5日宣布暂停在俄罗斯业务，关闭502家集团门市与网路商店服务。

公司发表声明说：「基于当前情况，Inditex无法确保能在俄罗斯联邦维持营运及其商务条件，因此决定暂时中止在俄国活动。」

瑞典的海恩斯莫里斯公司（H&M）也宣布暂停在俄罗斯营运，声称「对乌克兰悲惨的情势发展深感关切」，并与所有「遭遇苦难的民众」站在一起。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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