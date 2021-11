(法新社伦敦10日电) 曾获奥斯卡最佳导演奖的「魔戒」导演彼得杰克森(Peter Jackson),将把他共同创立的视觉效果工作室威塔数位(Weta Digital)以160亿美元出售给游戏引擎开发商Unity。

总部位于美国旧金山的Unity表示,此收购案将「形塑元宇宙的未来」。元宇宙是一个社交3D空间,可以在里面共享沉浸式体验。

威塔数位曾参与「魔戒」(Lord of the Rings)和「阿凡达」(Avatar)等诸多知名电影的特效制作。Pokemon Go和「决胜时刻:Mobile」(Call of Duty: Mobile)等游戏则是使用Unity的技术制作。

彼得杰克森在声明中表示:「Unity和威塔数位可以一起为任何产业的艺术家开拓道路,他们可以利用这些极具创意的强大工具。」

根据协议,Unity将接管威塔数位的技术与工程资产,彼得杰克森则保有独立电影特效公司WetaFX的多数股权。

© 2021 AFP