UPS加强产制干冰并将配送冷冻柜 准备运送疫苗

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（法新社华盛顿24日电） 国际包裹快递运输巨擘优比速公司（UPS）今天表示，将开始在美国生产干冰与配送超低温冷冻柜，为运送2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗做万全准备。

美国是世界上疫情最严重的国家，为抑制疫情扩散，疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed ），计划在美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国BioNTech公司共同研发的疫苗获批准紧急使用后，于首周向全国分发640万剂。

此疫苗有望最早在12月10日获准提供紧急使用。

这种疫苗需要长期保存在摄氏零下70度超低温，优比速已开发出带有干冰的特殊容器，让疫苗可在超低温下保存长达15天。其他疫苗在运输中也可能需要干冰。

优比速在一项声明中指出，为满足运输疫苗需求，公司已在各处设施增添每小时可制造1200磅干冰的设备。这些疫苗能在生产后的24小时内分送给美国与加拿大的医院。

此外，优比速也宣布与冰柜制造商斯特林超冷公司（Stirling Ultracold）合作，将配送最低可达摄氏零下80度的冷冻柜，提供给可能需要长期存放疫苗的诊所、药局以及紧急照护机构。

© 2020 AFP