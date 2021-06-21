Volvo、Northvolt合作在欧洲盖电池厂

广告 继续浏览后续

（法新社斯德哥尔摩21日电） 瑞典车厂富豪（Volvo）和瑞典电池新创公司Northvolt今天宣布，双方将结合力量在欧洲建造一座电池新厂。因Volvo已设定目标，到了2030年将只贩售纯电动车。

Volvo和Northvolt表示，双方将透过组成的合资企业来兴建一座车用电池超级工厂（gigafactory），年产能最高可达到50GWh（百万度，或十亿瓦/小时），预计2026年投产。

这也将让Volvo每年约可配备约80万辆电动车。Volvo由中国吉利汽车持有。

欧洲电池产业目前虽仍十分仰赖亚洲制造，但一直持续努力加强自主。

根据欧洲运输环境联合会（European Federationfor Transport and Environment，T&E）本月发布的报告，欧洲目前有近40座超级工厂设厂计画，合计年产能达1000GWh，建厂成本估计400亿欧元（约新台币1兆3280亿元）。

根据联合声明，Volvo和Northvolt还计划明年在瑞典开设一座研发中心，以开发「下一代、采最先进技术的电池和整合车辆技术」。

这项合伙行动，将有助Volvo在2025年底前达成半数销售车辆是纯电动车的目标，以及在2030年底前贩售车辆全为纯电动车。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP