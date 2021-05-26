WHA代表资格闹双包 缅甸遭WHO排除与会

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（法新社日内瓦26日电） 缅甸军方2月1日发动政变后，世界卫生组织面临了该承认谁是缅甸合法代表的难题，世卫组织成员国今天则选择将缅甸排除在第74届世界卫生大会之外。

缅甸军方2月1日发动政变推翻民选文人政府后，第74届世界卫生大会（World Health Assembly）收到遭罢黜文人当局与军政府的请求，双方都要求能代表缅甸参与世界卫生大会。

世卫组织（World Health Organization）一个负责确认国家代表资格的委员会，提案延迟决定由谁代表缅甸参加世界卫生大会，「待联合国大会（United Nations General Assembly）指示」关于整个联合国体系应如何看待这件事。

世卫组织成员国今早未经表决而批准通过的这项提案，意味目前「没有人代表缅甸参加第74届世界卫生大会」。

2月1日军方发动政变以来，缅甸一直陷入动荡之中，这起政变激起群众几乎每天都发起示威抗议和全国性的公民不服从运动。

缅甸一个人权观察组织指出，在镇压异议人士的行动中，军方已杀害超过800位平民。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

© 2021 AFP