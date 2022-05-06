WHO估染疫丧命人数 印度不满强烈抨击

（法新社日内瓦5日电） 世界卫生组织估计印度与疫情相关死亡总人数，是印度官方数据10倍，今天招致印度强烈抨击，称那个数据存在缺陷。

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世界卫生组织（WHO）估计，自2020年以来，印度约475万人死亡可能归因于这场疫情危机，要不是直接感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）而死，就是因为卫生系统或社会受疫情间接影响丧命。

这个数据落在330万到650万估计范围之内，这让全球因疫情而死的人有近1/3是在印度。

印度正式公布的数据，指2020年到2021年间，有48万1000人因染COVID-19丧生。

在WHO公布那个数据后，印度就不断反驳WHO的计算方式。

印度卫生与家庭福利部发布声明，指责WHO的数据「未充分解决印度担忧的问题」。

声明中提到，鉴于「真实数据」的可获得性，数学模型不应用来预设印度的超额死亡率。

印度表示，就国土幅员、多样性和13亿人口规模，意味着这种「一体适用」的统计方式不适合用在印度。

COVID-19的Delta变异病毒株于2020年10月在印度首度被发现，2021年4月时病例激增，成为印度最多人感染的病毒。

官方数据表示，印度近52万5000人死于COVID-19，其中包含了今年病逝的人。

专家一直认为，真正的死亡人数比那高出数倍。

WHO数据分析和行动促进影响部门助理总干事阿斯玛（Samira Asma）表示，他们与印度进行了一系列磋商，并持续与印度的同事保持联系。（译者：李晋纬/核稿：徐睿承）

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