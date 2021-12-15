WHO吁迅速行动 因应快速蔓延Omicron

（法新社日内瓦14日电） COVID-19变异株Omicron正以前所未见的速度蔓延，世界卫生组织（WHO）今天表示，各国应迅速采取行动，遏止病毒传播，并保护自身的医疗卫生体系。 世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉记者，自从上月Omicron在非洲南部现踪以来，已有77个国家通报境内出现这支新的、高度突变的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株。

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但他强调：「现实情况是，Omicron可能已存在于多数国家，只是还没有被发现而已。」 他说：「Omicron正以我们过去未曾在其他变异株上看到的速度蔓延。」 同时，WHO专家马哈穆德（Abdi Mahamud）在记者会上表示，欧洲一些地方已开始对抗第5波疫情，由模型可以看出，Omicron可能会在几天内就变成欧洲部分国家最主流的变异株。 愈来愈多证据显示，Omicron可能比先前的几种变异株更易突破疫苗产生的保护力。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）今天公布的一项研究显示，接种两剂辉瑞疫苗可获得约70%的保护力，让感染Omicron的人免于变成重症患者；相较之下，两剂疫苗针对感染先前几种变异株的人，可提供93%的保护力，让患者免于重症。

© 2021 AFP