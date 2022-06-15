WHO将讨论是否将猴痘列国际关注公共卫生紧急事件

（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，下周将召开紧急会议，判定是否将全球猴痘扩散列为「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。

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联合国旗下的世卫组织也正着手更改这种疾病的名称。这种疾病长期以来只在西非和中非出现，但过去两个月全球已有数十个国家发现1000多起病例。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉记者：「猴痘的爆发不寻常，令人担忧。」

「出于这个原因，我决定下周根据国际卫生条例召集紧急委员会（Emergency Committee），以评估此次疫情是否构成国际关注公共卫生紧急事件。」

紧急委员会将于6月23日开会讨论此事。「国际关注公共卫生紧急事件」是世卫组织可以发出的最高警报。

谭德塞表示：「世卫组织还在就改变猴痘病毒的名称…及其引起的疾病，与来自世界各地的合作伙伴和专家合作。」

「我们将尽快公布新名称。」

超过30名科学家上周写道：「迫切需要一种非歧视性和非污名化的猴痘命名。」

他们写道：「在当前全球爆发的背景下，继续提及并将这种病毒命名为非洲的病毒不仅不准确，而且具有歧视性和污名化。」

猴痘最早在猕猴身上发现，但据信许多病例是由�艹荻�物传播给人类。猴痘的正常初始症状包括高烧、淋巴结肿大和水痘样皮疹。

然而，美国疾病控制和预防中心（CDC）上周表示，目前的病例并不总是出现类流感症状，皮疹有时仅限于某些区域。

谭德塞表示，今年已有来自39个国家的1600例猴痘确诊病例和1500例疑似病例通报世卫组织，其中32个国家最近受到病毒侵袭。

谭德塞说，已经流行猴痘的国家通报72人死亡，但新感染的国家没有发现任何人死亡。

他补充说：「不过世卫组织正在确认巴西猴痘相关死亡的新闻报导。」

世卫组织为了对抗全球传播，建议使用「久经验证的公共卫生工具，包括对感染患者的监测、接触者追踪和隔离」，但不建议大规模接种猴痘疫苗。

欧洲联盟（European Union）今天稍早表示，已购买近11万剂疫苗。

谭德塞告诉记者：「天花疫苗虽然可望对猴痘提供一些保护，但临床数据有限，供应也有限。」

© 2022 AFP