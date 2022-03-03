WHO建议：默沙东口服药适用轻症但住院风险高病患

（法新社巴黎2日电） 世界卫生组织（WHO）今天推荐一款COVID-19（2019冠状病毒疾病）口服药适用于症状轻微、但住院风险高的患者，像是老年人或未接种疫苗的人。

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这款名为「莫纳皮拉韦」（molnupiravir）的COVID-19口服药，由美国默沙东集团（Merck & Co）开发生产，建议在出现染疫症状后尽快服用，并持续服用5天。

世卫组织一个专家小组在「英国医学期刊」（British Medical Journal）上表示，免疫系统较弱或慢性疾病患者，如果感染了COVID-19但非重症，也建议服用这种口服药。

不过专家表示，由于潜在危害，不建议「年轻和健康的患者，包括儿童、孕妇和哺乳期妇女，服用这款药物」。

世卫这项新建议是基于对4796名患者的6项随机对照试验的结果，这是「迄今关于这款药物的最大资料集」。

试验显示，「莫纳皮拉韦」降低住院风险，每1000名高风险病患的住院人数减少43人，并使症状消失的速度平均加快3.4天。

很少迹象显示「莫纳皮拉韦」对死亡率有所影响，平均每1000名患者的死亡人数仅减少6人。

世卫组织承认，由于「莫纳皮拉韦」的成本和可得性问题，可能会使中低收入国家在取得药物上面临挑战，加剧健康不平等。

尽管疫苗仍是对抗COVID-19的最重要工具，但专家对于增加新的口服治疗表示乐见。这种治疗方法可以抑制病毒的复制能力，并能抵抗变异病毒。

目前全球主要只有两款COVID-19口服药，除了默沙东的「莫纳皮拉韦」之外，另一为美国辉瑞（Pfizer）生产的Paxlovid。

但默沙东这款口服药仍有许多潜在担忧，美国食品暨药物管理局（FDA）尚未授权18岁以下者使用，因为恐影响骨骼和软骨生长。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

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