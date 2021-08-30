WHO忧心 到12月欧洲恐再增23.6万人病故

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（法新社哥本哈根30日电） 世界卫生组织（WHO）30日表示，至今年12月1日，欧洲COVID-19染疫死亡人数恐将新增23万6000人。针对部分国家疫苗接种率过低，世卫组织亦表示担忧。

世卫欧洲区域办事处主任克鲁格（Hans Kluge）表示：「上周欧洲的（染疫）死亡人数增加11%。一项可靠预测指出，至12月1日，欧洲将新增23万6000人死亡。」自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发至今，欧洲已有约130万人病故。

克鲁格说，在世卫的53个欧洲成员国中，有33国过去2周内的发病率超过10%。

克鲁格将传播率升高归咎于传染力更强的Delta变异株蔓延、防疫限制与措施「过度放松」，以及夏季旅行人数激增。

克鲁格告诉媒体记者，欧洲大陆的传播率飙升，「让人深感忧心，尤其部分国家的重点接种对象疫苗接种率仍然很低」。

克鲁格强调，尽管欧洲约半数人口已完整接种疫苗，但疫苗接种率已开始放缓，「在过去6周里，由于部分国家无法取得疫苗，还有一些国家的疫苗接受度过低，接种率下降了14%」。

目前，在欧洲的低收入和中低收入国家，完整接种疫苗者仅占总人口的6%，还有部分国家，国内仅有1/10 的医护人员已施打疫苗。

克鲁格说：「在我们的区域内，疫苗接种进度停滞引来严重关切。」他也敦促各国「增加（疫苗）产量、分享疫苗并设法获取更多疫苗」。

© 2021 AFP