WHO欧洲成员提案 要求关闭莫斯科专门办公室

（法新社哥本哈根6日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，为了因应俄罗斯入侵乌克兰，WHO欧洲区域办事处下周将审议一项提案，提案要求关闭设在俄国首都莫斯科的WHO专门办公室。

广告 继续浏览后续

WHO欧洲区域办事处将于10日举行为期2天特别会议，以讨论这项提案。

WHO欧洲区域办事处包含多个中亚国家共53个成员，其中43个成员已向世卫欧洲区域主任克鲁格（Hans Kluge）联名致函且附上提案。

WHO欧洲区域办事处声明指出，这封于4月28日寄出的联名信函呼吁召开特别会议，「以考量乌克兰的卫生状况，以及这场持续性战争对该区域及其他地区的公卫，造成的更广泛后果」。

信中也特别写道，这场战争「对乌克兰公卫体系尤其造成灾难性后果，严重限制了取得药品、设施和卫生服务的机会」。

决议草案强烈谴责「俄罗斯对乌克兰的军事侵略，包括袭击乌克兰的医疗设施」。

提案要求克鲁格为设在莫斯科的WHO欧洲区预防和控制非传染性疾病办公室（WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases）「开拓选项」，包括该办公室「搬迁到俄罗斯境外的可能性」。

根据WHO发言人说法，这和WHO在俄罗斯的国家办事处无关。

提案还要求克鲁格考虑「暂时中止」在俄罗斯举行的所有区域会议，包括技术会议和专家会议，以及各种会议和研讨会。

会议暂停的时间将持续「直到俄罗斯联邦和乌克兰之间的冲突获得和平解决，且俄军从乌克兰领土撤退」为止。

© 2022 AFP