WHO欧洲成员提案 要求关闭莫斯科专门办公室

(法新社哥本哈根6日电) 世界卫生组织(WHO)今天表示,为了因应俄罗斯入侵乌克兰,WHO欧洲区域办事处下周将审议一项提案,提案要求关闭设在俄国首都莫斯科的WHO专门办公室。

广告 继续浏览后续

WHO欧洲区域办事处将于10日举行为期2天特别会议,以讨论这项提案。

WHO欧洲区域办事处包含多个中亚国家共53个成员,其中43个成员已向世卫欧洲区域主任克鲁格(Hans Kluge)联名致函且附上提案。

WHO欧洲区域办事处声明指出,这封于4月28日寄出的联名信函呼吁召开特别会议,「以考量乌克兰的卫生状况,以及这场持续性战争对该区域及其他地区的公卫,造成的更广泛后果」。

信中也特别写道,这场战争「对乌克兰公卫体系尤其造成灾难性后果,严重限制了取得药品、设施和卫生服务的机会」。

决议草案强烈谴责「俄罗斯对乌克兰的军事侵略,包括袭击乌克兰的医疗设施」。

提案要求克鲁格为设在莫斯科的WHO欧洲区预防和控制非传染性疾病办公室(WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases)「开拓选项」,包括该办公室「搬迁到俄罗斯境外的可能性」。

根据WHO发言人说法,这和WHO在俄罗斯的国家办事处无关。

提案还要求克鲁格考虑「暂时中止」在俄罗斯举行的所有区域会议,包括技术会议和专家会议,以及各种会议和研讨会。

会议暂停的时间将持续「直到俄罗斯联邦和乌克兰之间的冲突获得和平解决,且俄军从乌克兰领土撤退」为止。

© 2022 AFP