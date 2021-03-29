WHO秘书长：疫源报告不排除所有可能性

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（法新社日内瓦29日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天表示，依据前往中国武汉调查COVID-19疫源的国际专家小组完成的报告，所有假设仍都有可能成立，需要加以进一步研究。

谭德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在瑞士日内瓦召开的视讯记者会上证实，世卫已在周末收到调查小组的完整报告，国际专家明天将向194个世卫成员国做任务简报，随后当天报告会在世卫官方网站上公布。

世卫委派的国际专家小组今年1月和2月访问武汉，调查引起2019冠状病毒疾病（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒如何传染给人类。调查小组在其后撰写的报告中检视4种可能途径，并列出机率大小。

根据法新社今天已取得的最终报告副本，专家小组认为，SARS-CoV-2最可能来自蝙蝠，再透过中间宿主动物传染人类；最不可能的来源则是实验室外泄。

谭德塞在记者会上说，根据他从报告读到的内容，「所有假设都可能成立」，也都将需要进一步研究。他表示：「我们将与（世卫）成员国阅读这份报告，并讨论及消化报告内容和接下来步骤。」

谭德塞还说，国际专家将在明天召开记者会说明调查结果。「倾听他们所言，将会是非常、非常重要。」（译者：张正芊）

© 2021 AFP