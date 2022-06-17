WHO：全球约1/8人口患心理疾病 资源严重不足

（法新社日内瓦17日电） 世界卫生组织（WHO）今天呼吁各国在心理健康上投入更多资金，因为许多人「痛苦万分」，又因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而病情恶化。

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世卫组织在一份20年来规模最大的全球心理健康报告中表示，在疫情之前已有近10亿人患有心理疾病，疫情爆发后第一年，抑郁和焦虑发生率提高了25%，本来就不足的资源又被用来对抗疫情。

世卫组织报告提到，仅有2%的国家卫生预算，以及不到1%的国际卫生援助用于心理健康。

世卫组织心理健康部门专家范欧姆伦（Mark Van Ommeren）在记者会上说：「这些金额都非常、非常少。」

他说：「由于疫情的关系，目前对心理健康的关注是历来最高点，但在心理健康方面的投资却未增加。这份报告能让各国知道要如何更妥善地投资心理健康。」

范欧姆伦表示，这份报告凸显了全球各地人们的「痛苦有多巨大」。

报告提到，全球大约每8人就有一人患有心理疾病。

冲突地区的居民状况最糟糕，估计每5人就有一人苦于心理健康问题。

此外，范欧姆伦说，年轻人、女性和已患有心理健康问题的人受到COVID-19疫情及防疫限制措施的影响又更严重。他说：「有苦难的地方就会出现更多心理健康问题。」

世卫组织的「世界心理健康报告」（World Mental Health Report）也强调了各国之间心理医疗保健资源的巨大落差。

根据报告，高所得国家有超过70%患有精神病的人能获得治疗，在低所得国家却只有12%。

报告还呼吁不要再给心理健康贴上污名标签，并指出有20个国家仍把自杀未遂视为犯罪。

© 2022 AFP