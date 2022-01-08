WHO：变异结构与社交互动增 致Omicron疫情扩散

（法新社日内瓦7日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron扩散，是受到数个因素的影响，包括变异株的组成与社交互动增加等。

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法新社报导，世卫COVID-19技术主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说，过去一周COVID-19新增确诊病例创新高，因此民众必须想办法降低病毒接触，将Omicron的传播状况控制下来。 范科霍芙说，Omicron能在民众间有效率地传播开来，是受到好几个因素的影响。

第一，Omicron的变异结构让病毒更易附着在人类细胞上。 根据WHO公布的说明，范科霍芙说：「第二，病毒可能有所谓的免疫逃脱情况。这代表无论先前是否染疫过，或是否接种过疫苗，都可能再度感染。」 她说：「另一个原因是，我们观察到Omicron会在上呼吸道复制，这种情况与Delta和其他变异株不同，包括在下呼吸道复制的原型株。」 不过，除了这些因素外，在北半球冬季期间，民众互动增加，待在室内的时间变多，且没有遵守保持社交距离等防疫措施，也会导致病毒扩散。 上周，世卫获通报新增近950万起确诊病例，创下新高纪录，比一周前多出71%。

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