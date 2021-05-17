WHO：长时间工作害命 恐因疫情恶化

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（法新社日内瓦17日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，长时间工作一年夺走数十万条人命，这样的趋势恐因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而加速恶化。

这项由世卫和国际劳工组织（International Labour Organization）对长工时和死亡关联的全球首次研究刊载在国际环境（Environment International）期刊。研究显示，2016年74万5000人死于和长工时有关的中风和心脏疾病。和2000年相比，攀升近30%。

世卫环境、气候变迁和公共卫生部门主任尼拉（Maria Neira）表示：「每周工时55小时或更多，对健康构成严重危害。我们希望藉由这项资讯，促进更多的行动，对劳工提供更多的保护。」

这项联合研究显示，72％受害者是中年或更年长男性。

报告中也显示，东南亚和西太平洋地区的人们受的影响最大。根据世卫定义，西太平洋地区包括中国、日本和澳洲等地。

这项从全球194个国家取得的资料显示，整体而言，每周工时55小时或更多，和每周工时35至40小时相比，中风的风险增加35%，因缺血性心脏病死亡的风险则提高17%。

这项研究的时间涵盖了2000年到2016年期间，并未包括COVID-19 大流行疫情期间，但世卫官员表示，远距工作激增，以及疫情导致的全球经济减缓，恐升高这些风险。

世界卫生组织表示，「疫情助长恐造成工时增加趋势的发展，并预估至少9％的人长时间工作。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP