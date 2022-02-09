WHO：AI恐加深年龄歧视 影响老人健康照护

（法新社日内瓦9日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，医疗保健服务使用日益频繁的人工智慧（AI）系统蕴含偏见，恐加深对老年人的歧视，因而影响对他们的健康照护。

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WHO在政策简报中表示，AI技术在改善对高龄者照护具有巨大潜能，但也存在显着的风险。

WHO表示：「AI技术若将刻板印象、偏见或歧视编码纳入系统，或使用AI时出现这些现象，恐有损老年人健康照护的品质。」

这份政策简报强调AI系统有多么仰赖大型历史资料集，而这些资料通常是以不透明方式搜集、分享、合并和分析的有关民众资讯。

这些资料集本身可能不完善或具歧视性，举例来说，会反映出医疗保健服务领域既有偏见，而目前歧视高龄者的情况相当普遍。

WHO健康老化（Healthy Ageing）部门的努涅斯（Vania de la Fuente Nunez）指出，以COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间所看到的情况为例，当加护病房人满为患时，会根据病患的年纪判定他们是否可以使用氧气或病床。

如果这样的歧视性模式反映在用于训练AI演算法的资料集中，这套模式可能会变得根深蒂固。

这份政策简报警告，AI演算法可能让现存于医疗保健服务中的不平等现象更加牢固。

© 2022 AFP