WHO：COVID-19转地方性流行病言之过早 仍可能大爆发

（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织（WHO）今天说，COVID-19（2019冠状病毒疾病）距离成为地方性流行病还很远，仍有可能在世界各地引发大规模疫情。

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世卫组织公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Mike Ryan）表示，若认为COVID-19确实稳定下来、转成地方性疾病后，就代表问题划下句点，这种想法也是错误的。

莱恩在世卫社群媒体频道现场问与答时段中表示：「我当然不认为这种病毒已接近地方性疾病阶段。」

他表示，病毒还没稳定下来，还未进入任何季节性型态或传播模式，「依旧变化多端，仍有可能引发大规模疫情」。

他说：「它还不是地方性流行病。」

他指出结核病和疟疾已属地方性疾病，但每年仍夺走数以百万计人命。

莱恩说：「别认为转成地方性疾病就代表疫情结束、病毒变温和或不成为问题，根本不是这样。」

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）本身就感染了COVID-19，目前在美国隔离，她说，COVID-19仍处于会引发「大量死亡和巨灾的高度流传阶段」。

「我们仍处于大流行中，我们都希望不是这样，但我们还未进入地方性疾病阶段。」

莱恩解释，一度是大流行的疾病，当稳定下来转成地方性疾病，通常会集中在某些特定族群身上，时常可能转成儿童时期常见疾病，诸如麻疹和白喉，因为「新生儿刚出生时易受影响」。

但若疫苗接种覆盖率下降，就可能再次爆发疫情，麻疹就曾经发生过这种情形。

上周出现COVID-19疫情发生以来最低的新增死亡病例数，不过仍通报2万多人染疫病亡，莱恩表示「人数还是太多…我们应感到庆幸，但不能就此满足」。

© 2022 AFP