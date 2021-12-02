WTA声援彭帅停办中国赛事 冒损失上亿美元风险

（法新社华盛顿1日电） 世界女子职业网球协会（WTA）为声援中国女网好手彭帅，今天宣布停办所有中国赛事，可能导致协会损失数亿美元的转播和赞助收入。

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彭帅11月初在微博帐号发文，称自己曾遭中国前副总理张高丽性侵，之后消声匿迹近3周，她的下落成了国际关注的大事。

WTA主席赛门（Steve Simon）今天表示：「这一切都令人无法接受，也不能变得令人接受。如果有权势的人能压制女性的声音，并掩盖性侵指控，那么WTA成立的基础，即女性平等会遭受巨大挫折。」

「我不会，也不能让这种事情发生在WTA和其球员身上。」

赛门表示，中国赛事取消会对WTA造成重大损失，但「中国领导人让WTA别无选择」。

WTA停办中国赛事可能会损失数亿美元的转播和赞助收入，不过许多现任和退役网球选手纷纷对WTA的决定表达肯定。

国际网球总会（ITF）则表示能「理解」WTA的决定。国际网球总会致法新社的声明写道：「WTA从一开始就坚定而忠实于自己的价值观，我们能理解他们的决定。我们将密切观察情势。」

国际网球总会发言人鲍勒（Heather Bowler）则表示，ITF理事会明天将召开会议商讨此事。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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