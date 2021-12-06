WTA声援彭帅停办中国赛事 ITF不跟进

（法新社巴黎5日电） 国际网球总会（ITF）主席哈格提（David Haggerty）今天说，国际网球总会不会为彭帅事件跟进WTA停办中国赛事，因为「我们不希望惩罚10亿人」。

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中国网球选手彭帅11月初在社群媒体指控中国前副总理张高丽曾对她性侵后，曾神隐一段时间。尽管她已透过视讯向国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）报平安，外界仍对她的安危感到担忧。

世界女子职业网球协会（WTA）上周宣布停办中国所有赛事，WTA主席赛门（Steve Simon）表示，对彭帅人身安全「深感怀疑」。

此举可能造成WTA损失数以亿计美元收入，但赛门表示，这项决定获得巡回赛董事会「全力支持」。

然而世界职业网球协会（ATP）婉拒跟进。如今国际网球总会也拒绝采取这类行动。

哈格提告诉英国广播公司（BBC）：「身为网球运动管理机构，我们支持所有女性权利。」

「（彭帅）指控内容需要调查，我们将持续在幕后努力，直接寻求解决之道。」

「但大家必须记得，ITF是全球这项运动的管理机构，我们负责的事务之一是基层发展。」

「我们不想惩罚10亿人，因此我们将持续在该国举办青少年赛事，以及目前在当地举办的成人赛事。」

© 2021 AFP