WTA：2021年赛季1月5日在阿布达比登场

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（法新社巴黎19日电） 世界女子职业网球协会（WTA）表示，2021年WTA赛季将于明年1月5日在阿拉伯联合大公国（UAE）首都阿布达比（Abu Dhabi）开打。

法新社报导，「阿布达比WTA女子网球公开赛」（Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open）将于明年1月5日至13日间举行，为明年WTA赛季揭开序幕，属于WTA 500等级赛事。

WTA主席暨执行长赛门（Steve Simon）昨天表示，WTA季初赛事「将在以健康和安全为首要考量的环境下进行」。

赛门发表声明指出：「进一步放眼2021年赛季，为了要确保赛程安全和扎实，我们将继续努力。」

由于入境限制，WTA 250等级的纽西兰奥克兰（Auckland）和中国深圳锦标赛将不会在2021年举行；但WTA表示，希望在2022年将这些赛事重新排入赛程。

澳洲网球公开赛（Australian Open）资格赛将于明年1月10日至13日期间，在杜拜（Dubai）举行。

然后澳网会内赛选手及协助人员将前往澳洲，在当地完成为期两周的2019冠状病毒疾病（COVID-19）强制隔离。

澳网会内赛已延至明年2月8日至21日举行。澳网为整个赛季的首场大满贯（Grand Slam）赛事，通常在每年1月开打。

两场WTA 500级锦标赛1月31日至2月7日将同时在澳洲墨尔本球场（Melbourne Park）举行，作为澳网热身赛。

© 2020 AFP