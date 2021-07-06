WTI油价创2014年来最高纪录

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（法新社伦敦6日电） 纽约商品交易所西德州中级原油（WTI）8月期货价格，今天创下2014年11月以来最高纪录，尽管全球经济复苏，石油需求飙升，OPEC+产油国仍未能就增产达成协议。

近格林威治时间9时，8月交割的WTI原油期货价格报每桶76.98美元，创2014年11月以来最高。

石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟（OPEC+）昨天取消会谈，这场会议是为了要化解阿拉伯联合大公国和其他成员国之间的僵局，就增产达成协议。会议的新日期目前尚未决定。

Markets.com分析师威尔森（Neil Wilson）说：「油价上涨…因为阿拉伯联合大公国在增产方面坚持己见，OPEC+因此取消7月会议。」

「未能就8月增产达成协议，除此之外，市场供给比之前更加不足，所以WTI今天早上涨到将近7年高点，逼近77美元。」

去年因为疫情关系，各国相继实施封锁政策，导致国际油价崩跌，产油国因此减产，近几个月则慢慢开始增产。

随着全球经济复苏，加上美国暑假驾车出游季，石油需求大幅攀升，OPEC+计划从8月到12月，主要产油国单日产量将增加40万桶。但增产协议卡关，意味着将不会新增石油供应。

© 2021 AFP