WTO上修2021年货品贸易成长预估至10.8%

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（法新社日内瓦4日电） 世界贸易组织（WTO）今天表示，全球经济活动复苏已推升货品贸易超越疫情前的高点，并上修2021和2022年全球贸易成长预估值。

世界贸易组织说：「WTO现在预估2021年全球货品贸易量成长10.8%，自3月预估的8.0%提高。2022年则预估成长4.7%，较之前的4%上修。」

2021年的年成长强劲，主要是因为货品贸易在2020年崩盘，并在2020年的第2季触底反弹。

随着货品贸易重返COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前的长期趋势，成长速度预期也将温和。

WTO专家表示，半导体短缺以及港口壅塞等供应面问题恐造成供应链压力，但不太可能对全球贸易总量造成影响。

WTO表示，最大的下行风险来自疫情本身。

WTO秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出：「贸易成了对抗疫情的重要工具，如此强劲的成长，凸显出贸易在支撑全球经济复苏方面的重要性。」

「但取得疫苗管道不平等扩大区域落差。疫苗取得管道不公被容许的时间越长，更危险的变异株疫情爆发的机率更大，而对我们迄今在公卫和经济上的进展造成打击。」

她表示，取得疫苗接种和具有足够财政空间的地区正在强劲复苏，人口大多未接种疫苗的较贫困地区则是落后。

WTO第12届部长级会议将于11月30日至12月3日在日内瓦举行。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP