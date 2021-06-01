WTO拟讨论放弃疫苗智财权 欧盟英日仍质疑

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（法新社日内瓦31日电） 一名日内瓦贸易官员说，欧洲联盟、英国和日本今天仍在世界贸易组织（WTO）一场会议上，质疑有关放弃2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗等产品智慧财产权的提案。

这名官员说，在WTO「贸易相关智慧财产权协定」（TRIPS）理事会的非正式会议上，就放弃智财权一事展开以文本为基础来讨论的提案，比广泛协商获得更多认同。

这名官员表示，美国、中国、乌克兰和纽西兰都力倡，在抗疫所需的医疗预防、控制和治疗工具上，取消「贸易相关智慧财产权协定」部分条款。

但这名官员说，有些成员「持续质疑展开谈判的合宜性，要求更多时间」以分析这项提案。

这些成员包括欧盟、澳洲、巴西、英国、日本、挪威、新加坡、韩国、瑞士和台湾。要在世贸组织达成协议，164个成员国必须一致支持。

印度和南非去年10月提出构想，并已提交修改后的提案，现有63个成员国支持。根据这些国家传阅的新文本，取消部分智财权相关条款应不仅适用于疫苗，还应扩及治疗、诊断、医疗器具和防护设备，以及生产这些设备所需的材料和零组件。

文本还提到，取消条款的效期应自生效日起持续「至少3年」，之后再由WTO总理事会（General Council）决定是否延长。

这名贸易官员透露，关于智财权保护是否有助于达成抗疫目标、效益有多大，以及在「贸易相关智慧财产权协定」范围内利用或改善现有条款弹性等议题上，各方仍有歧见。

这名官员还说，也有人提出取消条款的效期和终止时间问题。

根据这名官员的说法，美国方面表示，针对以文本为基础，展开任何能解决疫苗增产、配送等立即需求的提案，都抱持开放态度；中国方面也称，既然初步提案已于去年10月提出，是时候进入下一阶段了。

此外，巴基斯坦、阿根廷、孟加拉、埃及、印尼和肯亚也表达了展开协商的必要性。

欧盟则表示，当前目标应是增加产量，以及取消疫苗原料出口限制等措施；境内座落多家大型药厂的瑞士也称，WTO成员国应在「贸易相关智慧财产权协定」内寻找利用条款弹性的方式，而不是一概取消。

「贸易相关智慧财产权协定」理事会将于6月8日至9日召开正式会议。

根据法新社自行统计，全球已至少213个国家或地区施打超过19亿剂COVID-19疫苗。但其中仅0.3%是在29 个低收入国家施打，而这些国家人口合计占全球人口的9%。

支持者认为，暂时取消智财权条款，可提高发展中国家的疫苗产量，解决疫苗取得严重不公的问题。

但大型药厂及其所在的国家都强烈反对此一说法，主张疫苗专利并非增产的主要障碍，若放弃部分智财权，反不利于创新。

© 2021 AFP