WTO新秘书长盼就解决经济疫情双危机获具体成果

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（法新社华盛顿16日电） 刚获选为世界贸易组织（WTO）秘书长的奈及利亚前财政部长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）今天表示，将致力解决全球经济与卫生双重危机，做出具体成果。

伊卫拉手头上最急迫的目标就是确保疫苗能在全球生产和分发，不只是为富国，也是要避免助长疫情期间更形恶化的保护主义，好让自由贸易能协助经济复苏。

她在访谈中告诉法新社：「我认为世界贸易组织太重要了，不能任其减缓脚步、麻木不仁、奄奄一息，那样不行。」

她将在3月1日上任，接掌世贸这个压力日益沈重却已被拔掉利齿的组织，尤其是在美国川普政府挑明了怀抱敌意之后。

获得美国总统拜登政府表态支持后，伊卫拉昨天获选世贸秘书长，承诺为这个贸易组织带来新气象。

她说：「我认为世贸可以协助贫国提高对疫苗的取得与负担能力，在解决2019冠状病毒疾病（COVID-19,武汉肺炎）疫情方面，做出更有力的贡献。」

这位美国麻省理工学院（MIT）出身的经济学家也坚定认为，世贸已经失焦，忘了要协助人们改善生活状况这个重点，必须重新着重其创立宗旨，也就是协助各国提高人民生活水准。

「重点在创造就业、人人都有合宜工作的问题，重点是...改善生活。」

© 2021 AFP