WTO新秘书长被瑞士报社称「阿嬷」 乐见总编致歉

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（法新社日内瓦1日电） 世界贸易组织（WTO）首位女性暨非裔秘书长伊卫拉今天乐见瑞士一家报社对她的道歉。日前该报社以「阿嬷」一词，贬称这位经验丰富的国际专家。

伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）推文表示：「他们已及时道歉，这很重要。」

身为发展经济学家的伊卫拉今天上任成为WTO新秘书长。在此之前，她在故乡奈及利亚长期位居要职，曾任财政部长和外交部长，在世界银行（World Bank）也有25年资历。

但瑞士数家报社上月宣布伊卫拉获选WTO新秘书长时，决定凸显她是一名位高权重的年长女性。

阿尔高报（Aargauer Zeitung）与其他数家报社2月9日刊登文章，标题为：「这位阿嬷将成为世界贸易组织的头儿」。

联合国（UN）旗下机构多名女性首长以及超过120名驻日内瓦（Geneva）大使，上周签署一份请愿书，批判这种标题蕴含种族和性别歧视。阿尔高报随后道歉。

报社外文总编辑舒马赫（Samuel Schumacher）2月26日发布声明：「这个标题不合适、不恰当…我们为编辑台这项错误道歉。」

伊卫拉推文表示乐见报社致歉，她说自己「很感激所有姐妹、联合国女性领袖、驻日内瓦124名大使签署请愿书，批判这家报社的种族和性别歧视言论」。

伊卫拉并表示，「当这种行为发生时，我们必须批判」，她也谴责「这种女性接下领导职位时面临的刻板印象」。

伊卫拉还说，这场标题之乱反映了她与澳洲前总理吉拉德（Julie Gillard）合着书籍「女性与领导」（Women and Leadership）所提出的问题。

© 2021 AFP