WTO部长会议 拟谈粮食安全、过度捕鱼及疫苗

（法新社日内瓦12日电） 世界贸易组织今天在瑞士日内瓦召开部长会议，预计处理的紧迫议题包括受俄乌战争威胁的全球粮食安全、过度捕鱼，以及公平取得COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的管道等。

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这次4天会议一开始的重点就是俄罗斯入侵乌克兰的战争如何冲击粮食安全，俄乌传统上是喂饱数以亿计人口的全球粮仓。

欧洲联盟（EU）贸易执委杜姆布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）表示，欧盟持续「努力与所有成员国筹备一套多边粮食安全方案」，同时抨击俄国「把粮食和谷物当成作战武器」。

世界贸易组织（WTO）希望把批评俄国对乌开战集中于会议首日进行。预计与会的逾百位部长中，预料许多人将发表措辞严厉的声明。

不过，由于许多部长断然拒绝与莫斯科当局直接协商，有人忧心这项议题接下来几天会继续延烧，而世贸希望那几天能聚焦敲定长久无法达成的贸易协议。

日内瓦一名外交界消息人士说：「下星期事态偏离计画的风险真的存在」。

紧张情势阻挡不了世贸秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在她任内首场部长会议中，热情推进多项议题的协议，尤其近十年都没有新的大型贸易协定，世贸正努力证明自身价值。

针对助长非法捕捞的补贴作法，在历经20多年协商后，有官员审慎乐观认为各国终于可能同意禁止。

世贸组织说相关谈判相当接近完成，日内瓦一名外交消息人士则告诉法新社：「最近有进展，但这些依然是很困难的议题。」

其中一项主要症结点在于开发中国家的特殊与差别待遇（Special and Differential treatment），诸如印度等捕鱼大国可要求豁免。

送给部长们审阅的草案中提议，成员国捕鱼量占全球总量某个份额，就不应适用豁免。但这个份额和豁免期限都尚未确定。

环团表示豁免期限若超过10年将引发浩劫，印度则要求豁免25年。

另外，部长们也将试图让世贸组织有一套联手因应COVID-19疫情的方式，但目前仍存在重大障碍。

2020年10月，印度与南非要求暂停保护COVID-19疫苗和其他抗疫疗法的智财权，以确保穷国拥有更公平的抗疫管道。

经过多轮谈判后，欧盟、美国、印度、南非达成妥协，并以此为基础发展成送给部长们的草案。

草案允许多数开发中国家（不含中国）可以不经专利所有者授权，迳行生产COVID-19疫苗，但双方对此仍有意见。

英国与瑞士拒绝签署，它们与制药产业都主张这么做将不利于投资创新。公共利益团体则不满草案只纳入疫苗，不包括治疗和诊断方式。

无国界医生组织（Doctors Without Borders）警告：「要确保每人每地都拥有管道取得COVID医疗工具来挽救性命，目前的协商还差了十万八千里。」

© 2022 AFP