Xbox风靡全球20年 新版「最后一战」将上线

（法新社巴黎6日电） Xbox及其系列游戏「最后一战」（Halo）今年迎来20周年纪念，游戏最新版将于8日正式推出，在此之前，官方已抢先发布免费测试版，让玩家体验重返26世纪太空战争的兴奋之情。

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微软（Microsoft）旗下电动品牌Xbox风靡全球20年，其科幻第一人称射击游戏「最后一战」也迈入第20个年头。

在最新版本「最后一战：无限」（Halo Infinite）正式上线之前，微软和游戏开发商343 Industries于11月15日已推出免费测试版，一小时内就吸引10万人同时透过线上平台Steam登入游戏。

28岁的「最后一战」玩家珍（Jenn）在游戏中化名为Queen x3，她表示：「整个『最后一战』社群都热切期待这款游戏的到来。」

Xbox初代游戏机与「最后一战」系列初款作品「最后一战：战斗进化」（Halo: Combat Evolved）于2001年11月首度亮相，这款游戏背景设定于人类殖民许多星球的未来。

这一系列游戏很快成为所谓的「杀手级应用程式」（Killer App，意指极具价值的电脑程式或服务），而微软当时则企图在利润丰厚的游戏机市场中，与日本的任天堂（Nintendo）和索尼（Sony）一较高下。

20年后，Xbox仍是电子游戏产业的重要参与者，Xbox Live线上对战平台现有超过1亿名每月用户。

不过，根据Ampere的分析，Xbox游戏机2021年销售仍落后于日本巨头任天堂的Switch以及索尼的PlayStation 5。

而在Xbox游戏方面，「最后一战」系列已狂销9100万套，并衍伸出相关电影、书籍、漫画和即将上演的电视影集。

「最后一战」电竞比赛的职业教练马沙兰（Joshua Mashlan）仍记得这款游戏的声势看涨之时，「喜欢这游戏的人（终于）不被当成阿宅」，他告诉法新社：「人人都想玩。」

马沙兰安排了一天休假时间来玩11月的测试版游戏，尽管「有许多小瑕疵」，他仍然很享受，「对于我们玩了20年的游戏而言，这是个全新开始」。

© 2021 AFP