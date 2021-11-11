YouTube为免创作者遭恶意骚扰 将隐藏倒赞数

（法新社纽约10日电） 谷歌（Google）拥有的全球影音分享平台YouTube今天宣布，为了保护创作者免于遭到骚扰和锁定攻击，所有影片的「倒赞」（dislike）总数将不再公开显示。

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社群媒体上张贴内容公开显示的按赞或按倒赞统计数字，经常遭到批评人士点名对心理健康有害。脸书（Facebook）和Instagram等社群媒体巨擘已允许用户选择不显示。

YouTube表示，使用者依旧能继续点选影片下方的倒赞钮，但不再能见到这项负评的统计数字。

声明写道：「为确保YouTube促进观众和创作者间的互动尊重他人，…我们用倒赞纽来做实验，藉以观察改变是否有助更有效保护我们的创作者免于受到骚扰，以及是否有助减少倒赞攻击。我们的实验数据显示，倒赞攻击行为因此减少。」

不过，YouTube影片创作者，包括吸引大批观看流量的网红，未来仍能见到自己发布的影片获得多少倒赞。

YouTube透露，一些发片量较小或新来的创作者通报遭到不公平锁定攻击，有人刻意发动让他们的影片获得大量倒赞。

一些全球主要社群媒体和影片分享平台经常遭到国会议员和监管当局指责，称它们未采取充分行动对抗网路骚扰。

其中脸书正与历来最严重形象危机之一奋战，因外泄内部文件显示，脸书高层对自家平台可能造成的伤害知情。脸书前员工郝根（Frances Haugen）泄露的内情，已掀起新一波有关科技业巨擘监管的讨论。

外界对脸书潜在伤害的担忧已扩散到其他社群平台，TikTok、Snapchat和YouTube在10月一场听证会上也因而努力说服美国联邦参议员，它们对年轻使用者无害。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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