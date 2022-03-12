YouTube全球封锁俄罗斯国家媒体

（法新社旧金山11日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，YouTube原本在欧洲封锁俄罗斯国家媒体频道，今天将封锁政策扩大到全球。

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俄罗斯入侵乌克兰招致国际谴责，西方各国政府和企业制裁规模前所未见，现在也有愈来愈多的美国科技公司跟进。

YouTube表示，公司的方针「禁止否定、缩减或淡化有充足证据的暴力事件，因此我们移除违反政策的俄罗斯入侵乌克兰相关内容」。

YouTube又说：「根据此方针，我们也封锁YouTube上受国家资助的俄罗斯媒体频道，范围扩及全球，立即生效。」

YouTube说，禁播的内容包括否认入侵乌克兰，或声称这是维和行动。

YouTube母公司谷歌（Google）已禁止俄罗斯广告商在Google全球产业与网络刊登广告。

Google全球事务总裁华克（Kent Walker）先前说，Google「已停止我们在俄罗斯的绝大多数商业活动」，但搜寻与YouTube等免费服务仍持续在俄罗斯运作。

根据YouTube，平台上与入侵乌克兰有关、但可能被视为仇恨言论的影片，如果内容有教育、艺术或科学性质，可以上传。

© 2022 AFP