YouTube将川普无限期停权

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（法新社旧金山27日电） 美国媒体报导，Google旗下影音平台YouTube已将前总统川普帐户无限期停权，并将禁止川普私人律师朱利安尼加入合作伙伴计画，藉上传制作影片到YouTube频道分享广告利润。

川普（Donald Trump）支持者6日硬闯国会山庄，造成5人死亡，社群平台纷纷将川普帐户停权。YouTube 因反应慢半拍，以及放任平台上阴谋论流窜，而面临外界批评。

YouTube上周证实将加入其他社群平台行列，延长对川普频道的禁令。川普YouTube频道订户近300万人。

YouTube发言人告诉政治新闻网站Politico：「鉴于目前仍有暴力可能的疑虑，川普的频道仍遭停权。」

此外，YouTube也表示，川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）帐户禁止加入合作伙伴计画（Partner Program）。这项计画允许频道创作者上传影片，分享广告收益。YouTube表示，朱利安尼一再违反不得上传关于美国大选不实资讯的公司政策。

76岁的朱利安尼上传「拜登犯罪家族的赚钱计画」（The Biden Crime Family's Payoff Scheme）和「世纪选举窃案」（Election Theft of the Century）等影片到他的频道。朱利安尼的频道拥有大约60万订户。

朱利安尼在社群媒体指控Dominion投票系统公司（Dominion Voting Systems）在大选中舞弊，遭Dominion投票系统公司控告诽谤，并求偿13亿美元（约新台币367亿元）。

根据YouTube表示，朱利安尼可以在30天内上诉，提出证据证明这些问题已经修正。

© 2021 AFP