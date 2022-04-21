YouTube未将侵乌影片下架 俄对Google开铡

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯法院今天对美国科技巨擘Google处以总金额1100万卢布的罚款，以惩罚Google旗下影音分享平台YouTube未将关于克里姆林宫在乌克兰军事行动的争议性影音内容下架。

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莫斯科法院以Google未遵守国营媒体监管当局的命令，没有将据称俄军在乌克兰严重损兵折将的影片下架为由，处以总计1100万卢布（约13万5000美元）的罚款。

俄罗斯国营媒体报导，其中一段影片据称俄国士兵和他们在家乡的亲人通电话，影片中俄国士兵抱怨许多同袍折损。

另一段影片则据称俄国士兵面临乌军的反击，试图退回却遭俄军阻止撤退的分遣队击毙。

俄罗斯入侵乌克兰近2个月来，Google的影音分享平台YouTube已成为俄国当局放大检视的目标。

Google本月稍早封锁俄罗斯国会下议院的官方媒体频道，引发俄国官员不满。

俄罗斯2月24日侵略乌克兰后，迅速切断非国营媒体和非官方资讯来源管道。

俄罗斯法院已封锁脸书（Facebook）和Instagram，并称他们是「极端分子」组织 ，推特（ Twitter）也在被禁之列。

俄罗斯境内仍可以透过VPN（虚拟私人网路）服务连上这三个网站。

但大多数俄罗斯民众仍从国营电视台和其他政府控制的媒体取得新闻，这些媒体在报导俄国在乌克兰的军事行动时，遵守当局严格的规定。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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