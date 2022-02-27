YouTube祭制裁 禁特定俄罗斯频道藉广告获利

（法新社华盛顿26日电） 俄罗斯挥军入侵乌克兰后，影音分享网站YouTube今天宣布将阻止特定俄罗斯频道藉由影片获利，包括国营媒体今日俄罗斯（RT），此外也祭出其他限制措施。

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谷歌公司（Google）旗下YouTube发言人今天透过声明表示：「鉴于乌克兰的特殊情况，我们正在采取一些行动。」

这名发言人说：「我们的团队已经开始暂停特定频道在YouTube获利的管道，包括今日俄罗斯在全球各地的YouTube频道。」今日俄罗斯为俄罗斯国家资助的新闻媒体。

YouTube频道可透过观众收看影片时出现的广告来获取收益。

俄国24日入侵乌克兰后，全球各国纷纷对俄罗斯企业、银行和官员祭出广泛制裁。

YouTube发言人说：「我们团队一如往常地持续密切观察新的事态发展，包括评估任何新制裁和出口管制对YouTube可能代表什么意义。」

除了限制营利外，YouTube也将限制对这些频道的推荐，并「持续积极在俄乌相关的搜寻结果中显示具有可信度的新闻内容」。

YouTube指出，YouTube将对今日俄罗斯和一些其他频道的影片设下「限制」。

© 2022 AFP