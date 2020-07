Jugadoras de WNBA piden salida de propietaria que criticó medidas antirracistas

Jugadoras y ex jugadoras de la liga estadounidense de basquetbol (WNBA) pidieron la salida de la copropietaria del Atlanta Dream, Kelly Loeffle, por su oposición al apoyo de la liga al movimiento 'Black Lives Matter'.

Los Angeles (AFP)

Jugadoras y exjugadoras de básquetbol de la WNBA arremetieron este martes contra la copropietaria del equipo Atlanta Dream y senadora republicana, Kelly Loeffler, por criticar los planes de la liga de apoyar al movimiento 'Black Lives Matter'.

Según el diario Atlanta Journal, Loeffler había instado a la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, a desechar la iniciativa de que las jugadoras de la WNBA porten en sus camisetas lemas como "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa) y "Say Her Name" (Di su nombre), luciendo en su lugar la bandera de Estados Unidos.

"La verdad es que necesitamos menos, no más política en los deportes", dijo Loeffler.

"¡SUFICIENTE! ¡FUERA!", respondió el sindicato de jugadoras de la WNBA a los comentarios de la senadora.

La comisionada Engelbert, por su parte, dijo el martes que "la WNBA se basa en el principio del trato equitativo y justo de todas las personas y nosotras, junto con los equipos y jugadoras, continuaremos usando nuestras plataformas para abogar enérgicamente por la justicia social".

Engelbert recalcó que la senadora no es quien ejerce ante la liga para los asuntos del Atlanta Dream.

Alysha Clark y Sue Bird, del Seattle Storm, y Skylar Diggins-Smith, del Phoenix Mercury, fueron algunas de las jugadoras que pidieron en los últimos días que se separara a Loeffler de la liga.

"¡Kelly Loeffler tiene que IRSE! ¡Punto!" tuiteó Diggins-Smith.

La WNBA, cuya temporada 2020 está pospuesta desde mayo por la pandemia de coronavirus, planea arrancar la campaña a finales de este mes con un calendario reducido.

