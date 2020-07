Banega afianza al Sevilla en la zona Champions

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El Sevilla remontó para ganar 2-1 en el campo del Athletic de Bilbao, este jueves en la 35ª jornada de LaLiga, para afianzarse en la zona Champions, mientras el equipo vasco perdió la ocasión de alcanzar la zona europea.

Un disparo cruzado de Ander Capa (29) abrió el marcador para el Athletic, pero Ever Banega puso la igualada de falta directa (69) y Munir El-Hadaddi puso el 2-1 de cabeza (73) asistido por el argentino.

La victoria afianza al Sevilla en la cuarta posición, última que da acceso a la Champions, empatado a 63 puntos con el Atlético de Madrid (3º) al tiempo que pone tierra de por medio con el Villarreal, el quinto clasificado.

El Athletic se impuso de inicio ante un Sevilla que sufrió en el primer tiempo, pero despertó tras la pausa y unos cambios ofensivos.

"Siempre cuesta y más en este campo y contra este equipo", reconoció el técnico sevillista Julen Lopetegui a la televisión Movistar+, tras el partido.

- El Athletic golpea primero -

El Athletic presionaba arriba la salida de su rival y percutía en rápidos contraataques, mientras el Sevilla intentaba controlar la pelota buscando las llegadas por las bandas para poner balones al área.

El Athletic no falló en su primera ocasión clara cuando Mikel Vesga disparó dando en un defensa y el rechace le llegó a Capa que marcó de disparo cruzado (29).

Tras el descanso, el Sevilla dio un punto de intensidad a su juego, pero seguía estrellándose en un Athletic bien plantado, que esperaba en el centro de la cancha cerrando bien los espacios.

El Sevilla probó fortuna con un disparo lejano de Suso que despejó el portero Unai Simón sin que Sergio Reguilón pudiera rematar bien el balón suelto (57).

Con su equipo volcado sobre la portería contraria, Lopetegui refrescó el ataque con las entradas de Munir El-Haddadi y Luke de Jong por Joan Jordan y Yussef En-Nesyri (64).

- Remontada -

Un Sevilla netamente ofensivo igualó cuando Banega botó una falta desde la frontal que se coló por la escuadra (69).

Apenas cuatro minutos después, el argentino, que dejará el Sevilla a final de temporada, asistió a Munir que puso el 2-1 con un cabezazo a bocajarro (73).

"El gol de falta nos ha venido muy bien y a partir de ahí hemos sido superiores", dijo Lopetegui.

El Athletic no renunció a buscar el empate, pero el Sevilla siguió llevando más peligro, aunque el marcador ya no se movería.

"Lo hemos intentado, hemos hecho muchas cosas bien para haber sacado un resultado mejor que el que hemos sacado y es un resultado doloroso", afirmó el técnico Gaizka Garitano a Movistar+.

En otro de los partidos del día, el Mallorca ganó 2-0 al Levante.

El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández abrió el marcador de cabeza (40), antes de que Takefusa Kubo rematara en boca de gol tras una serie de rechaces para hacer el 2-0 (84) que da tres puntos de oro al Mallorca para seguir aspirando a mantener la categoría.

El Mallorca, antepenúltimo marcando el descenso a segunda división, se sitúa a tres puntos del Alavés, que marca la salvación y que el viernes visita al Real Madrid.

En otro duelo de necesitados, el Leganés, penúltimo, y el Eibar no pudieron pasar de un empate 0-0 que no sirve a ninguno en su lucha por no bajar.

El 'Lega', que entrena el mexicano Javier 'Vasco' Aguirre, tiene muy complicada la permanencia, situado a seis puntos de la salvación a falta de nueve puntos por disputarse cuando finalice la actual con los partidos del viernes.

"El equipo se juega la vida todas las semanas", dijo el 'Vasco' Aguirre tras el encuentro, señalando que "no hago cuentas, nuestra intención es ganar los encuentros que faltan".

