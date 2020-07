Dirigentes de Serbia y Kosovo se reunirán el jueves en Bruselas, informa la presidencia francesa

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El presidente serbio y el primer ministro kosovar, que se reunieron este viernes por videoconferencia con Emmanuel Macron y Angela Merkel para volver a la mesa de negociación por sus diferendos, dialogarán telemáticamente el domingo y el jueves se verán cara a cara en Bruselas, según la presidencia francesa.

Durante las negociaciones del viernes por la mañana, bajo la égida de Francia, Alemania y la Unión Europea, se logró que "el presidente Aleksandar Vucic y el primer ministro kosovar Avdulá Hoti reanuden el diálogo de normalización en Bruselas el domingo por videoconferencia y el jueves de manera presencial", declaró la presidencia francesa al término del encuentro.

Dos décadas después de la última de las guerras que condujeron a la desintegración de Yugoslavia (1998-1999), Belgrado sigue sin reconocer la independencia proclamada en 2008 por su otrora provincia, Kosovo.

La UE ha hecho de la normalización de las relaciones entre ambos vecinos una prioridad, en nombre del desarrollo económico y de su eventual futura integración en el bloque europeo.

Serbia negocia ya la adhesión, pero no así Kosovo, que no cuenta con una posición unánime de los 27. España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre no reconocen la independencia unilateral de este territorio

"Sobre el resultado de este diálogo hay perspectivas muy difíciles, aunque sí un compromiso de todos para proceder etapa por etapa" agregó la fuente francesa.

