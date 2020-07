Usain Bolt dice que estaría abierto a regresar si su entrenador se lo pidiera

El legendario velocista Usain Bolt dijo que podría considerar un regreso a las pistas si su ex entrenador se lo pidiera.

El legendario velocista Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, dijo que consideraría salir de su retiro si su exentrenador Glen Mills se lo pidiera.

El plusmarquista mundial de 100 y 200 metros dijo a la revista Variety que no tiene planes de retomar su carrera pero que podría considerar un regreso si Mills se lo pidiera.

"Si mi entrenador regresara y me dijera, hagámoslo, yo lo haré, porque creo mucho en mi entrenador", dijo Bolt, de 33 años.

"Yo sé que si dice, 'vamos a hacer esto', sé que es posible. Haz una llamada a Glen Mills y volveré", afirmó.

El ex atleta jamaicano, quien compitió por última vez internacionalmente en los Campeonatos Mundiales de Londres en 2017, donde ganó la medalla de bronce en los 100 metros, dijo que ya no hace visitas a la pista.

"Mi entrenador se emociona demasiado cuando llego a la pista, así que me mantengo alejado", explicó.

Mientras tanto, Bolt dijo que se está adaptando a la vida como padre después de que su pareja, Kasi Bennett, diera a luz a una niña en mayo.

El exatleta dijo que la paternidad era "más difícil que romper un récord mundial".

"Me enfermé la primera semana porque tenía miedo de quedarme dormido, así que me quedé despierto por las noches solo para verla", relató.

"Tengo el sueño pesado pero he aprendido que me voy a despertar, me voy a levantar sin importar lo que pase", dijo. "Estoy mejorando y estoy aprendiendo".

