El 'Mono' Burgos quiere empezar a entrenar en España

Madrid (AFP)

El segundo entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Germán 'Mono' Burgos, que ya anunció su salida del club al término de la temporada para iniciar su carrera como primer técnico señaló que "los primeros pasos tienen que ser en España".

"Los primeros pasos tienen que ser en España porque tengo un crédito para tratar de trabajar acá", dijo Burgos en la noche del miércoles al jueves a la radio Cadena Ser, aunque sin adelantar su posible destino cuando deje al equipo rojiblanco.

Preguntado por la posibilidad de entrenar en algún momento al Atlético de Madrid o a River, el segundo técnico rojiblanco afirmó no tener prisa e ir paso a paso.

"En River no tengo ninguna prisa y está Gallardo", dijo respecto al equipo argentino, precisando respecto al Atlético que "seguramente, es lo mismo que River, se va a dar naturalmente".

"En los lugares que he estado creo que he dejado mis semillas ahí, no tengo ninguna prisa, hay que tomar las mejores decisiones", añadió el 'Mono' Burgos, que reiteró que se marcha porque se siente preparado para iniciar su carrera como primer técnico.

"Después de mucho tiempo, entendí que ya era momento de iniciar el camino solo y que con la experiencia que he logrado durante más de 10 años en equipos ya puedo hacerme cargo de los mandos de alguno", dijo el segundo técnico rojiblanco.

"Cuando se lo dije al Cholo, me dijo lo de siempre, que él no tiene la capacidad para no dejar volar a la gente. No sólo ha pasado conmigo, también con otras personas que van moviéndose. Somos gente de fútbol, así que estas cosas se entienden rápidamente", añadió Germán Burgos, para explicar que su relación con Diego Simeone es excelente.

Pero, para marcar una gran salida, el 'Mono' Burgos quiere ganar esa 'Champions' que ya acarició el Atlético en dos ocasiones.

El segundo técnico del Atlético llegó a dos finales de la máxima competición de clubes en 2014 y 2016, cayendo en ambas ocasiones ante su eterno rival de la capital, el Real Madrid.

"No sólo yo sueño con retirarme con la Champions. El fútbol sabe que merecemos otra oportunidad más. La vamos a intentar ganar", concluyó Burgos, cuyo equipo está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

