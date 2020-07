La selección Cannes Classics rinde homenaje a Wong Kar-wai y Godard

Anuncios Lee mas

París (AFP)

La selección Cannes Classics 2020, la sección que el festival dedica al patrimonio del séptimo arte, rinde homenaje a "In the mood for love" de Wong Kar-wai y "A bout de souffle" de Jean-Luc Godard, anunció el miércoles el certamen, que este año se suspendió por la pandemia.

Parte integrante de la selección oficial de la muestra, Cannes Classics presenta obras maestras y creaciones excepcionales de la historia del cine en sus copias restauradas.

Para la edición 2020, figuran en el programa 25 largometrajes y siete documentales que se estrenarán en salas, en DVD o en VOD.

"Como no tuvo lugar el Festival de Cannes, Cannes Classics 2020 será presentado, en su totalidad o en parte, en el festival Lumière de Lyon (10 al 18 de octubre de 2020) y en los Rencontres Cinématographiques de Cannes (23 al 26 de noviembre de 2020)", anunciaron los organizadores.

Cada año, Cannes Classics pone de relieve el trabajo de valorización del patrimonio cinematográficos hecho por las productoras, las filmotecas o los archivos nacionales en todo el mundo.

"L'avventura" de Michelangelo Antonioni es otra de las joyas del séptimo arte que forma parte de la edición de este año, así como filmes de Wim Wenders, Bertrand Blier, Glauber Rocha o Federico Fellini, que habría cumplido cien años.

© 2020 AFP