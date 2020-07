Reportan contagio de 72 jugadores de la NFL por coronavirus

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Un total de 72 jugadores de la liga de football americano (NFL) dieron positivo en controles de coronavirus aplicados hasta el 10 de julio, informó este jueves el sindicato de jugadores.

En su primer reporte de resultados de pruebas de COVID-19 en la liga, el sindicato dio a conocer este recuento sin especificar cuántos de los aproximadamente 2.900 jugadores fueron sometidos a exámenes ni con qué periodicidad.

El reporte de 72 jugadores contagiados llega cuando la NFL y el sindicato siguen negociando los términos y condiciones de los entrenamientos de pretemporada y los partidos de exhibición de cara al inicio de la campaña 2020 el 10 de septiembre.

Los jugadores han solicitado más tiempo para negociar y prefieren no disputar partidos de pretemporada en agosto.

El presidente del sindicato, J.C. Tretter, centro de los Cleveland Browns, acusó a la NFL la semana pasada de no priorizar la seguridad de los jugadores ante los riesgos de la pandemia.

Este jueves la figura de los Houston Texans J.J. Watt remarcó que los jugadores siguen a la espera de que se resuelvan detalles claves para la temporada.

"No sabemos si hay partidos de pretemporada o no, no sabemos si habrá pruebas (de coronavirus) diarias, semi-diarias, etcétera", escribió Watt en Twitter.

