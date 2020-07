Marc Márquez, en cabeza en el primer día de entrenamiento en Jerez

Anuncios Lee mas

Jerez de la Frontera (España) (AFP)

El seis veces ganador del Mundial de MotoGP y vigente campeón, Marc Márquez, marcó este viernes el mejor tiempo combinado de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de España de MotoGP en el circuito de Jerez (Andalucía).

Se trata de la primera prueba del Mundial 2020 de la categoría reina del motociclismo, cuyo inicio se vio aplazado varios meses por la epidemia de coronavirus.

El campeón español se hizo con el primer puesto de la combinada gracias al mejor tiempo marcado en la sesión matinal.

Marc Márquez hizo un crono de 1.37:350 superando a su compatriota Maverick Viñales (Yamaha) y al británico Cal Crutchlow sobre la Honda de la escudería satélite LCR.

Los pilotos se beneficiaron por la mañana de una temperatura más fresca que en la segunda sesión para rodar más rápidos.

En esta segunda sesión, llevada a cabo bajo un intenso calor, ningún piloto logró rodar más rápido que por la mañana, salvo Fabio Quartararo, que fue el único que mejoró en una décima de segundo su crono en la segunda sesión.

El francés de Yamaha-SRT no había podido correr los primeros 20 minutos de la primera sesión debido a una sanción por haber utilizado una moto no conforme al reglamento en unos entrenamientos privados en junio.

Quartararo y su compañero de equipo, el italiano Fabio Morbidelli, marcaron los mejores tiempo de la sesión de la tarde, por delante del sorprendente sudafricano Brad Binder (KTM), que debuta esta temporada en MotoGP.

- Caída de los Márquez -

La segunda tanda de entrenamientos libres se vio marcada por la caída de los dos hermanos Márquez, aunque ambos pudieron seguir con los entrenamientos.

Primero se fue al suelo Álex, vigente campeón de Moto2, que se estrena esta temporada en la categoría reina, y después le tocó el turno a su hermano mayor, que intentó sin éxito una de sus típicas salvadas al perder adherencia en la rueda delantera en una curva.

"La caída... Quizá tengo que empezar a acostumbrarme como el año pasado, a que patine de delante, meter el codo, levantar la moto y seguir, pero se me ha cerrado como tantas que he salvado, pero quizá he hecho el gesto demasiado agresivo y se me ha levantado la rueda delantera", explico Márquez.

"He visto que la moto estaba bien, estábamos probando una cosa importante y por eso he insistido en arrancarla y seguir con esa moto", añadió el campeón del mundo a los micrófonos de DAZN.

En la mañana del sábado está prevista la 3ª sesión de entrenamientos libres, que decidirá los pilotos que pasan directamente a la Q2, mientras que la sesión calificatoria está prevista entre las 12h10 y 12h50 GMT.

En Moto2, el italiano Luca Marini (Kalex) encabeza la clasificación tras imponerse en las dos tandas de entrenamientos libres.

Marini acabó las dos pruebas por delante del español Jorge Navarro (Speed Up) y del también italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El líder del Mundial de la categoría, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), ocupó la cuarta plaza.

En Moto3, el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) hizo el mejor tiempo combinado tras ser el más rápido en las dos tandas de entrenamiento.

El argentino acabó por delante del español Raúl Fernández (KTM) y el británico John McPhee (KTM).

