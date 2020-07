Justicia de Ecuador ratifica sentencia de cárcel para expresidente Correa

Fotografía de archivo del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, el 8 de octubre de 2019 cuando negó que estuviera orquestando un golpe de Estado contra el gobierno desde su autoimpuesto exilio en Bélgica.

Quito (AFP)

La justicia de Ecuador ratificó este lunes la sentencia de ocho años de cárcel para el expresidente Rafael Correa por corrupción, lo que le inhabilita para participar en política durante los próximos 25 años.

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia "desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 (personas) –incluido Rafael C.", señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

El exmandatario izquierdista, quien está radicado en Bélgica, fue juzgado en ausencia por su participación en un esquema de corrupción durante su gobierno (2007-2017), en el que funcionarios recibieron sobornos a cambio de entregar contratos.

En el caso denominado "sobornos 2012-2016" también fueron procesadas otras 17 personas, entre ellas exministros, una asambleísta, empresarios y el exvicepresidente Jorge Glas, que cumple desde 2017 una pena de seis años de cárcel por recibir coimas de la constructora brasileña Odebrecht.

"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. "Caso" y "sentencia" más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí", escribió Correa en su cuenta de Twitter.

El exmandatario fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta. Correa alega que se trató de un préstamo de un fondo partidista, y alega ser objeto de una persecución política del presidente Lenín Moreno -su exaliado y exvicepresidente- con complicidad de jueces.

A los condenados por el caso "sobornos 2012-2016" les queda aún el recurso de casación para revertir la sentencia.

Correa también afronta una orden de prisión por su supuesta participación en el secuestro de un opositor en 2012. El juicio por este caso está suspendido pues el exgobernante no puede ser juzgado en ausencia por ese delito.

La sentencia ratificada también ordena la pérdida de los derechos de participación política para todos los condenados por 25 años, lo que podría representar el fin de Correa.

Además los condenados deben pagar 14,7 millones de dólares como "reparación integral" al Estado, según la resolución divulgada por la Corte Nacional de Justicia.

Horas antes de que se conociera el fallo, el otrora poderoso mandatario escribió: el caso "es (un) montaje para impedirme regresar y derrotarlos".

Además de su inhabilitación como candidato, Correa se quedó sin partido, pues el organismo electoral suspendió el domingo a su Fuerza Compromiso Social (FCS), junto a otras tres organizaciones políticas, que no podrán participar en los comicios de febrero de 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la medida atendiendo un pedido de la Contraloría General del Estado, que observó irregularidades en los procesos de registro de estas formaciones políticas.

