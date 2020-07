Casi 200 historiadores denuncian un manual de historia "erróneo" para hacerse británico

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

Casi 200 universitarios reclamaron que las preguntas sobre historia británica sean eliminadas temporalmente de los exámenes de ciudadanía debido a que el manual utilizado para preparar las pruebas contiene errores sobre la descolonización y la esclavitud.

Para convertirse en ciudadano británico, los extranjeros deben aprobar un examen que contiene 24 preguntas sobre tradiciones y costumbres del país.

El manual para preparar esta prueba, en particular los capítulos históricos, han provocado la cólera de muchos investigadores.

"El manual oficial publicado por el ministerio del Interior es fundamentalmente engañoso y, en ciertos casos, manifiestamente erróneo", denuncian 181 historiadores, quienes solicitan en una carta abierta la suspensión de la parte de "Historia" del examen, hasta que este capítulo del texto del manual no haya sido "reescrito y corregido".

El movimiento Black Lives Matter (BLM) desencadenó un acalorado debate sobre la manera en que Reino Unido trata su pasado colonialista.

Los firmantes de esta carta abierta, especialistas en historia británica, denuncian un manual sesgado en su conjunto, "repleto de fechas y cifras, pero sin brindar el número de esclavos que fueron transportados en buques británicos", unos 3 millones".

Según los historiadores el libro, de elaboración "reciente", aborda la abolición de la esclavitud "como si se tratara de un logro británico en el que los esclavos no jugaron ningún rol".

Asimismo ignora "los levantamientos y movimientos de independencia", y también promueve "la idea engañosa" de que habría ocurrido una "transición ordenada entre el Imperio colonial y la Commonwealth", en tanto la descolonización "muy frecuentemente fue un proceso violento", subrayan los historiadores, que citan como ejemplos a India y Kenia.

"Para los candidatos (a ciudadanos) provenientes de ex colonias que conocieron la violencia imperial, este relato es ofensivo", de acuerdo a los firmantes, entre quienes se encuentran dos ex presidentes de la Sociedad de Historia Británica y once miembros de la prestigiosa British Academy.

