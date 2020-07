Fallece Andrew Mlangeni, importante figura de la lucha anti-apartheid

Anuncios Lee mas

Johannesburgo (AFP)

Una de las grandes figuras de la lucha anti-apartheid en Sudáfrica, Andrew Mlangeni, quien compartió militancia y cautiverio con Nelson Mandela, murió a los 95 años, anunció este miércoles el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

En un tuit, Ramaphosa dijo "haberse enterado con profunda tristeza de la muerte, en la madrugada de este miércoles" de Andrew Mlangeni.

Éste había sido hospitalizado 14 de julio en un hospital de Pretoria a causa de dolores abdominales, de acuerdo a la presidencia.

Su deceso "marca el fin de una generación y deja nuestro futuro en nuestras propias manos", añadió el presidente en un comunicado.

Mlangeni era el último sobreviviente del juicio de Rivonia (1963-1964), en el que varios miembros prominentes del Congreso Nacional Africano (ANC), el gran movimiento anti-apartheid, incluido Nelson Mandela, fueron condenados a cadena perpetua.

Este juicio pasó a la historia porque Mandela, treinta años más tarde, en 1994, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, y también en un referente político para todo el mundo.

Andrew Mlangeni pasó veintiséis años tras las rejas.

Fue "el último monumento de una generación de sudafricanos valientes que renunciaron a su libertad, sus carreras, su vida familiar y su salud para que todos fuéramos libres", señaló el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, teólogo y pacifista también muy cercano a Mandela.

"Ahora es a los más jóvenes retomar el testigo que portaban y finalizar el camino", añadió en un comunicado.

El régimen racista del apartheid, contra el cual combatió el ANC, cayó oficialmente en 1994, pero las diferencias entre la mayoría negra y los blancos aún subsisten en Sudáfrica.

El ANC rindió homenaje este miércoles a "uno de sus combatientes más notables", quien "consideraba que la libertad del pueblo era más importante que su propia vida".

En 2018 Mlangeni recorrió la alfombra roja en el festival de cine de Cannes, junto al equipo que realizó un documental sobre el juicio de Rivonia, "The State against Mandela and the others" (El Estado contra Mandela y otros).

Otro condenado en el juicio de Rivonia, Denis Goldberg, falleció a los 87 años en abril pasado.

© 2020 AFP