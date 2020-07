New York Times nombra presidenta ejecutiva a exjefa de operaciones Levien

Meredith Kopit Levien, en foto de febrero de 2020, es designada nueva presidenta ejecutiva del New York Times

Nueva York (AFP)

El The New York Times nombró el miércoles a Meredith Kopit Levien como nueva presidenta y directora ejecutiva, en reemplazo de Mark Thompson, quien ocupó el cargo durante ocho años y dirigió la transformación digital del diario estadounidense.

Kopit Levien, de 49 años, se ha desempeñado como directora de operaciones desde junio de 2017, un papel en el que lideró el desarrollo de los productos digitales, según la compañía.

La nueva presidenta se unió al diario en 2013 como directora de publicidad y también trabajó como vicepresidenta ejecutiva y directora responsable del sector que maneja los negocios de suscripción y publicidad.

"Es el honor de una vida dirigir al The New York Times", dijo la ejecutiva, quien a lo largo de su carrera trabajó en la revista de negocios Forbes y en el periódico local The Atlantic.

"Veo una gran oportunidad de expandir el papel del periodismo en las vidas de más millones de personas en todo el mundo, y de invertir en la innovación de productos y tecnología que involucre a nuestros lectores y haga crecer nuestro negocio", expresó Kopit Levien.

Adelantó que "en un momento en el que la prensa libre sigue bajo presión, The Times seguirá invirtiendo y defendiendo el periodismo independiente de alta calidad del que depende nuestra democracia".

La ejecutiva asumirá el 8 de setiembre el lugar dejado por Thompson, un exdirector general de la cadena británica BBC.

El prestigioso diario estadounidense anunció en su último reporte trimestral que sumó 587.000 nuevos suscriptores digitales para alcanzar los cinco millones. Incluyendo los de prensa escrita, suma un total de 5,8 millones a nivel global.

Thompson, de 62 años, señaló que eligió este momento para su retiro tras haber logrado todos sus objetivos, al tiempo que expresó su confianza en la idoneidad de su reemplazante.

