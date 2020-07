Canceladas las dos carreras ciclistas WorldTour en Canadá

Foto tomada el 13 de marzo de 2020 del piloto australiano del equipo Sunweb Michael Matthews durante la sexta etapa de la 78ª etapa de carrera ciclista París - Niza entre Sorgues y Apt, del circuito WorldTour. Organizers of International Cycling Union (UCI) WorldTour races in Montreal and Quebec City said July 23, 2020 the events will not be staged in September as planned due to the coronavirus pandemic.

AFP/Archivos