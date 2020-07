Clint Eastwood demanda a empresas de cannabis por usar su imagen sin autorización

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La leyenda del cine Clint Eastwood introdujo este miércoles dos demandas millonarias contra varios fabricantes y comerciantes de cannabidiol (CDB) por dar una falsa impresión de que sus productos tenían su aval.

Uno de los recursos presentados en una corte federal de Los Ángeles indicó que tres compañías de la CBD promovieron artículos de noticias en las que aparecían fotos del director de 90 años, ganador de cuatro premios Óscar, en los que además se le atribuían citas para promover y vender productos.

"La realidad es que el señor Eastwood no tiene ninguna relación con ningún producto de CBD y nunca dio tal entrevista", señaló la demanda por difamación, que busca "responsabilizar a las personas y entidades" que "se beneficiaron ilegalmente de su nombre y semejanza".

El recurso señaló además que las tres empresas -Sera Labs Inc, Greendios y For Our Vets LLC- enviaron correos electrónicos de spam con el asunto "Clint Eastwood expone un secreto impactante hoy" en el que se hacía referencia a una supuesta entrevista con el canal NBC, que nunca sucedió.

La segunda demanda es contra 10 compañías e individuos en varios estados de Estados Unidos acusados de usar códigos de programación para que el nombre del actor sirviera para redirigir búsquedas a las página web de los demandados.

"Colocaron, en sentido figurado, un cartel con la marca del señor Eastwood delante de su tienda en línea para atraer a clientes y han hecho creer al público consumidor que el señor Eastwood está asociado y/o respalda" a esas compañías, destacó el texto de la demanda.

La estrella de "Harry el sucio", que reclama millones de dólares en daños y perjuicios, pidió además al tribunal que ordene a estas empresas que renuncien a todos los ingresos, ganancias y beneficios derivados del esquema.

"Eastwood no teme enfrentarse a malas acciones y responsabilizar a aquellos que intentan sacar provecho ilegalmente de su nombre o su imagen", señaló la presentación judicial.

Los involucrados en el proceso no respondieron a los pedidos de AFP por comentarios.

