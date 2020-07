El alcalde de Portland, en medio de una protesta reprimida con gas lacrimógeno

Anuncios Lee mas

Portland (Estados Unidos) (AFP)

El alcalde de Portland, en el estado de Oregon, quedó en medio de una protesta reprimida con gas lacrimógeno el miércoles por la noche cuando estaba reunido con manifestantes que reclamaban contra la brutalidad policial y el despliegue de agentes federales ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El demócrata Ted Wheeler, que llevaba antiparras de protección y una mascarilla, fue escoltado lejos de la multitud en medio de una nube de gas, muestran las imágenes de la AFP.

"No voy a mentir, me duele. Es difícil respirar", dijo al diario The New York Times. "Y puedo decirles con toda honestidad, no vi nada que justifique" el uso de gas lacrimógeno, agregó, al referirse a una "reacción desproporcionada de los agentes federales" e incluso a una "guerra urbana".

La policía de la ciudad dijo que los manifestantes arrojaron bengalas y botellas incendiarias contra la corte federal, provocando pequeños incendios.

Wheeler es criticado por muchos manifestantes en Portland porque la policía a menudo ha usado gases lacrimógenos en el pasado para disolver las protestas, hasta que un juez limitó esa práctica.

Miles de manifestantes volvieron a protestar el miércoles por la noche en la ciudad de Oregon, retomando un movimiento que había comenzado, como en otras partes del país, tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a fines de mayo, asfixiado por un policía blanco.

La protesta se volvió más intensa cuando la policía federal llegó a Portland. En varios videos publicados en redes sociales se ve a los agentes, con ropa paramilitar y sin distintivos ni vehículos con identificaciones visibles, avivando la ira popular.

Trump, que promueve la reimplantación del "orden", anunció el miércoles que fortalecerá la cantidad de agentes federales en Chicago y otras ciudades ante una escalada del crimen y los tiroteos.

© 2020 AFP