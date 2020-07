MLS: New York City investiga señalamientos contra David Villa por acoso

El ex delantero español David Villa durante un juego con el New York City FC en la temporada 2017 de la MLS.

Nueva York (AFP)

El equipo New York City FC de la MLS abrió una investigación después de que una antigua trabajadora denunciara en redes sociales haber sufrido acoso sexual por miembros del club, incluido su exdelantero español David Villa, quien dijo que los señalamientos son "completamente falsos".

"El New York City Football Club (NYCFC) ha sabido de las acusaciones hechas por una expasante al verlas en redes sociales", dijo la franquicia de la liga de fútbol norteamericana (MLS) en un comunicado el miércoles.

"Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos ningún tipo de acoso en ninguna de las áreas de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto", afirmó el equipo.

Los señalamientos de la mujer fueron realizados en los últimos días a través de su cuenta de Twitter, en la que se identifica únicamente como "Skyler B".

"El acoso que sufrí en el NYCFC fue tan malo que ahora la idea de los deportes profesionales me aterroriza. Quedarme en el campo de deportes me aterroriza. Estoy cambiando toda mi carrera porque lo que me hicieron arruinó mis sueños", escribió en uno de los mensajes.

Sobre David Villa, que fue la estrella de la franquicia entre 2015 y 2018, la mujer dijo que le "tocaba cada maldito día y los jefes pensaban que era un gran material cómico".

Villa "nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasé un día sin que me agarrara o me acosara verbalmente", afirmó la denunciante, que dijo haber guardado silencio hasta ahora "porque sé lo mucho que es querido y es difícil enfrentar a un ícono como este".

- Villa rechaza las acusaciones -

En un comunicado enviado por su agente a ESPN, Villa rechazó rotundamente estos señalamientos.

"Me opongo firmemente a las acusaciones hechas sobre mí en Twitter. Estas acusaciones son completamente falsas y las niego", dijo la exfigura del FC Barcelona y la selección española.

Villa, de 38 años, dijo que nunca supo de estas "vagas acusaciones" hasta que fueron publicadas la semana pasada y se comprometió a "cooperar plenamente" con el NYCFC, pidiendo que se respete su presunción de inocencia.

"El acoso es un problema grave para muchas personas. Usarlo como excusa para hacer falsas acusaciones deshonra a las personas que lo sufren", afirmó. "Nuestro equipo legal trabaja para hacer frente a estas falsas acusaciones".

Villa fue una pieza clave de la selección española para alzar el Mundial de Sudáfrica-2010 y del FC Barcelona para conquistar la Liga de Campeones de 2011.

Tras su salida del equipo azulgrana, y un breve paso por el Atlético de Madrid y el Melbourne City australiano, Villa se unió al NYCFC en la temporada de debut de esta franquicia en la MLS en 2015 y logró el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga un año después.

Aunque se retiró en 2019 en las filas del Vissel Kobe japonés, Villa sigue vinculado con la ciudad de Nueva York ya que es uno de los fundadores del equipo local Queensboro City, que se unirá en 2022 a la liga USL Championship.

