Grandes Ligas y beisbolistas acuerdan ampliar los playoffs 2020

Gary Sanchez, de los Yankees de Nueva York, se prepara para batear bajo la lluvia en el partido ante los Nacionales de Washington con el que se inauguró la temporada 2020 de Grandes Ligas. New York Yankees prepares to bat as the rain falls against the Washington Nationals during the sixth inning in the game at Nationals Park on July 23, 2020 in Washington, DC. Rob Carr/Getty Images/AFP

