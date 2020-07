Los Angeles FC por revancha con Seattle en octavos de torneo MLS

El uruguayo Diego Rossi, de Los Angeles FC, saluda a Chris Duvall, de Portland Timbers, después del partido del jueves en la última ronda de la fase de grupos del torneo MLS is Back.

Los Angeles FC tendrá la oportunidad de tomarse la revancha ante Seattle Sounders, el vigente campeón de la liga de fútbol norteamericana, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del torneo 'MLS is Back', que arrancan el sábado.

Antes de alzar el título en la final ante Toronto, Seattle aplicó una cruda derrota en su estadio al Los Angeles FC (LAFC) en las semifinales de la MLS 2019, a las que el equipo angelino llegaba lanzado al haber sido primero de la Conferencia Oeste y contar con el mejor jugador del campeonato, el mexicano Carlos Vela.

"Estamos emocionados por tener la oportunidad de jugar contra Seattle, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado", reconoció el mediocampista canadiense Mark-Anthony Kaye. "Pero no nos enfocamos demasiado en el rival, en realidad. Solo estamos emocionados de tener otra oportunidad de jugar nuestro fútbol".

En el complejo deportivo de Disney World (Orlando), sede única del torneo 'MLS is Back' con el que la liga se reactivó tras el parón por el coronavirus, Carlos Vela no está presente al haber optado por quedarse junto a su esposa embarazada durante la pandemia de coronavirus, pero su equipo no le ha echado demasiado de menos en la ofensiva.

En su debut en el Grupo F remontaron una desventaja de dos goles para empatar 3-3 ante Houston Dynamo, luego golearon a su vecino Los Angeles Galaxy por 6-2 y cerraron la fase con una igualada 2-2 ante Portland Timbers.

Con el recién fichado Bradley Wright-Phillips como referencia en ataque, el técnico Bob Bradley se ha mostrado más preocupado por el rendimiento de su zaga.

"Estamos decepcionados de que todavía, en momentos clave defensivamente, no hemos podido despejar los balones. Hemos concedido demasiados goles", dijo el entrenador el jueves.

Seattle, por su lado, generó muchas dudas en su empate inicial 0-0 ante el San José Earthquakes del argentino Matías Almeyda y la derrota ante Chicago Fire (2-1) pero recuperó confianza con la goleada 3-0 ante Vancouver Whitecaps, con dianas de sus figuras Nicolás Lodeiro, Jordan Morris y Raúl Ruidíaz.

- Sin reporte de coronavirus -

Los octavos de final se abrirán el sábado con el enfrentamiento entre Orlando City y Montreal Impact, con sus dos nuevos técnicos al frente, el colombiano Óscar Pareja y el francés Thierry Henry.

El equipo de Florida, primero del Grupo A, se ha exhibido como uno de los que está más en forma en el torneo con un arsenal ofensivo liderado por el joven Chris Mueller y el veterano Nani.

El Impact logró su clasificación como uno de los mejores terceros de grupo con un triunfo en la última jornada ante DC United apoyándose en el centrocampista argelino Saphir Taider, autor de tres de sus cuatro goles en el campeonato.

El domingo jugarán Toronto y New York City en otro duelo con cuentas pendientes después de que los canadienses eliminaran a los neoyorquinos en la final de conferencia del año pasado.

Toronto es uno de los conjuntos más fuertes en Orlando gracias al buen nivel del español Alejandro Pozuelo y la aparición del joven Ayo Akinola, que lleva cinco goles.

En la misma jornada el Sporting Kansas City del delantero mexicano Alan Pulido, que suma un gol y tres asistencias, tratará de superar al Vancouver Whitecaps.

El lunes, el San José Earthquakes se verá las caras con el Real Salt Lake. El equipo de Almeyda sorprendió al lograr el primer puesto del Grupo B con grandes actuaciones de conjunto como la dramática victoria 4-3 ante Vancouver en la que remontaron un 3-1 en contra.

El martes, Columbus Crew, el único equipo que cuenta sus partidos por victorias, enfrentará al Minnesota United. Columbus quiere seguir disfrutando de su trío estelar Darlington Nagbe, Lucas Zelarayán y Gyasi Zardes, mientras Minnesota apuesta por la solidez que está mostrando en Orlando pese a la ausencia del mejor defensor de la MLS en 2019, Ike Opara.

Las eliminatorias se cerrarán con el duelo entre Portland Timbers y el FC Cincinnati, que dirige el holandés Jaap Stam.

Aunque se presentaba como el "grupo de la muerte", Portland dominó la llave con cierta claridad y se permitió el lujo de reservar de inicio en la última jornada a su figura argentina Diego Valeri.

"El hecho de haber podido hacer rotaciones hoy en un partido tan complicado e importante, nos da confianza en el buen grupo que tenemos", se felicitó el venezolano Giovanni Savarese, técnico de Timbers.

En cuanto al desafío del coronavirus en la sede "burbuja" de Disney World, la MLS no ha reportado ningún otro caso positivo después de que dos equipos, el FC Dallas y el Nashville SC, tuvieran que abandonar el torneo tras el contagio de una veintena de futbolistas.

